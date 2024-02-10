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    Павлюченко: Между Абаскалем и Джикией произошло что-то личное

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    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о ситуации защитника красно-белых Георгия Джикии.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав «Спартака» не только по игровым причинам.

    «Я не знаю, по каким причинам он не играет. Может, между ними кошка пробежала. Обычно в таких ситуациях тренер разговаривает с игроком.

    Мы знаем, что Джикия — игрок сборной. Он очень хороший футболист. Мне кажется, что Абаскаль не ставит Джикию в состав не из-за каких-то игровых качеств. Что-то личное между ними произошло.

    На мой взгляд, Абаскалю или Джикии надо набраться смелости, подойти и поговорить. Обсудить все это и помириться. А если у них все так серьезно, то, скорее всего, Джикия не будет играть до конца сезона.

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    • Я бы на месте Джикии, понимая, что мне надо играть, подошел бы к тренеру, узнал, что происходит. Если тренер говорит, что ты играть больше не будешь, тогда бы я искал варианты для аренды, пока Абаскаль в команде. Потому что Джикия основную часть сезона сидит. Он в сборную перестанет вызываться, потеряет кондиции. Это не вариант. Надо играть, надо выходить из этой ситуации», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

    Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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