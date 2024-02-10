Морено: Я пока не конца доволен игрой команды

Новый главный тренер «Сочи» испанецдал комментарий по поводу победы над ЦСКА в товарищеском матче со счетом 2:1.

«Сегодня я всё ещё недоволен, несмотря на положительный результат. Потому что нужно многое улучшать, много прибавлять, в частности, в завершении. Те ошибки, которые мы делали, мы будем исправлять.

Мы позволили им создать достаточное количество голевых моментов. Это всё произошло из-за наших ошибок, когда у нас самих были возможности создавать голевые моменты.

Игроки ещё не готовы на 100%. Наверное, всё связано с этим, мы продолжаем сыгрываться. Но нужно забивать, использовать свои шансы. Сегодня мы забили два, а они — один.

Поэтому мы победили, но нужно во многом прибавлять», — сказал Морено в интервью официальному сайту «Сочи».

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ с 11 очками. Зимой в команде произошла смена главного тренера. Теперь «Сочи» возглавляет испанец Роберт Морено.