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    Морено: Я пока не конца доволен игрой команды

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    Новый главный тренер «Сочи» испанец Роберт Морено дал комментарий по поводу победы над ЦСКА в товарищеском матче со счетом 2:1.

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Сегодня я всё ещё недоволен, несмотря на положительный результат. Потому что нужно многое улучшать, много прибавлять, в частности, в завершении. Те ошибки, которые мы делали, мы будем исправлять.

    Мы позволили им создать достаточное количество голевых моментов. Это всё произошло из-за наших ошибок, когда у нас самих были возможности создавать голевые моменты.

    Игроки ещё не готовы на 100%. Наверное, всё связано с этим, мы продолжаем сыгрываться. Но нужно забивать, использовать свои шансы. Сегодня мы забили два, а они — один.

    Поэтому мы победили, но нужно во многом прибавлять», — сказал Морено в интервью официальному сайту «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ с 11 очками. Зимой в команде произошла смена главного тренера. Теперь «Сочи» возглавляет испанец Роберт Морено.

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