В Китае отказались от проведения матча Аргентина — Нигерия из-за скандала с Месси

В спортивном комитете Ханчжоу (Китай) сообщили об отмене товарищеского матча между сборными

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», — говорится в заявлении комитета.

Решение об отмене матча связано с недавней скандальной ситуацией с участием нападающего «Интер Майами» Лионель Месси, который из-за травмы не смог сыграть в Гонконге, но вскоре после этого вышел на поле в матче с японским «Виссел Кобе».

Матч между сборными Аргентины и Китая должен был состояться во второй половине марта в Китае.