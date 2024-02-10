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    • В Китае отказались от проведения матча Аргентина — Нигерия из-за скандала с Месси
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    В Китае отказались от проведения матча Аргентина — Нигерия из-за скандала с Месси

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Нигерии Товарищеские матчи Интер Майами
    В спортивном комитете Ханчжоу (Китай) сообщили об отмене товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», — говорится в заявлении комитета.

    Решение об отмене матча связано с недавней скандальной ситуацией с участием нападающего «Интер Майами» Лионель Месси, который из-за травмы не смог сыграть в Гонконге, но вскоре после этого вышел на поле в матче с японским «Виссел Кобе».

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