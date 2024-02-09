Семак: Допускали катастрофические ошибки в обороне

Главный тренервысказался о товарищеском матче с катарским(2:4).

«Что касается движения, борьбы, самой игры — всё было неплохо. По пропущенным мячам допускали катастрофические ошибки в обороне. Пропускать четыре мяча за тайм — это о многом говорит. Но моменты у нас были, игра вышла неплохой с точки зрения интенсивности.

Заработали необязательный пенальти, автогол. Ещё грубейшие ошибки. Всего где-то не хватало. После перерыва игра получилась более открытой. Подходов было много, но в последних фазах не хватало завершения», — цитирует Семака «Чемпионат».

Данное поражение стало для «Зенита» первым в это межсезонье.

В следующем матче «Зенит» 13 февраля встретится с «Сантосом» в рамках Кубка равноправия.