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    Семак: Допускали катастрофические ошибки в обороне

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается движения, борьбы, самой игры — всё было неплохо. По пропущенным мячам допускали катастрофические ошибки в обороне. Пропускать четыре мяча за тайм — это о многом говорит. Но моменты у нас были, игра вышла неплохой с точки зрения интенсивности.

    Заработали необязательный пенальти, автогол. Ещё грубейшие ошибки. Всего где-то не хватало. После перерыва игра получилась более открытой. Подходов было много, но в последних фазах не хватало завершения», — цитирует Семака «Чемпионат».

    Данное поражение стало для «Зенита» первым в это межсезонье.

    В следующем матче «Зенит» 13 февраля встретится с «Сантосом» в рамках Кубка равноправия.

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