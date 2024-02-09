Радимов: В «Локомотиве» собрана практически вся сборная России

Экс-игрок сборной Россиидал свой комментарий по поводу текущего состава московского

«В "Локомотиве" собрана практически вся сборная России: два опорных — Карпукас, Баринов, под нападающими играют Миранчук и Жемалетдинов, дальше идёт Дзюба, который не попадает в национальную команду из‑за возраста, Глушенков, Пиняев, Лантратов, Самошников.

Им нужно приобрести двух центральных защитников, одного из которых они уже купили. Если у них получится это сделать, то они смогут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблике РПЛ.