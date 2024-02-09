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    Радимов: В «Локомотиве» собрана практически вся сборная России

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    Экс-игрок сборной России Владислав Радимов дал свой комментарий по поводу текущего состава московского «Локомотива».

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «В "Локомотиве" собрана практически вся сборная России: два опорных — Карпукас, Баринов, под нападающими играют Миранчук и Жемалетдинов, дальше идёт Дзюба, который не попадает в национальную команду из‑за возраста, Глушенков, Пиняев, Лантратов, Самошников.

    Им нужно приобрести двух центральных защитников, одного из которых они уже купили. Если у них получится это сделать, то они смогут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблике РПЛ.

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