В 23:00 по московскому времени начнется очередной матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» дома сыграет с «Лиллем». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«ПСЖ»

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с отрывом в 8 очков от идущей второй «Ниццы». На счету парижан 47 баллов в 20-ти матчах: 14 побед, 5 ничьих и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 48:17.

Подопечные Луиса Энрике не проигрывают в чемпионате Франции с середины сентября прошлого года. После поражения в 5-м туре от «Ниццы» (2:3) парижане сыграли 15 матчей. В них «ПСЖ» сумел добыть 12 побед и трижды сыграл вничью.

В крайнем туре Лиги 1 команда Луиса Энрике не без труда обыграла на выезде «Страсбург» (2:1). Голами в составе парижской команды отличились Киллиан Мбаппе и Марко Асенсио. Также «ПСЖ» успешно сыграл в 1/8 финала Кубка Франции, одержав уверенную победу над «Брестом» (3:1).

«Лилль»

«Лилль» набрал 35 очков в 20-ти матчах, что позволяет команде занимать четвертую строчку в турнирной таблице Лиги 1. На счету подопечных Паулу Фонсеки 9 побед, 8 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 28:14.

В минувшую среду «доги» вылетели из Кубка Франции, проиграв на выезде «Лиону» (1:2). Это поражение стало для «Лилля» первым в 6-ти последних матчах во всех турнирах.

Что касается Лиги 1, то здесь коллектив Фонсеки не проигрывает три матча кряду (две победы и ничья). Кроме того, «доги» за этот отрезок не пропустили ни одного мяча. В крайнем туре чемпионата «Лилль» дома с разгромным счетом переиграл «Клермон» (4:0).

Личные встречи

В матче первого круга текущего чемпионата команды сыграли вничью (1:1). Всего в 10-ти последних встречах на счету «ПСЖ» 6 побед, «Лилль» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Лилль» с коэффициентом 1.94.