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    Баринов: «Локомотив» сегодня — определенно команда с яйцами

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    Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о текущем положении дел в московской команде.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Голы в концовках? Чаще мы спасались от поражения, а не вырывали победы, что не очень хорошо. Неудачные игры тоже есть. Связано ли это с наличием в команде большого количества харизматичных игроков, таких как Дзюба, Тикнизян, Лантратов? Не выделял бы ни Артёма, ни Тики, ни себя, ни кого бы то ни было ещё. Это желание, характер всей команды, а не каких-то отдельных личностей. Надо брать в целом всю команду.

    "Локомотив" сегодня — определенно команда с яйцами. То, что в концовке добавляем, это как раз результат нашей общей работы на сборах. Что зимой в Абу-Даби, что летом в Баковке, но никто не замечает этого, ведь пашем мы за закрытыми дверями», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Локомотив» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

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