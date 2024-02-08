ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ
  • 11:45
    • Мелешин сменил «Спартак» на минское «Динамо»
    Все новости спорта

    Семшов отреагировал на поражение «Спартака» в игре с «Ростовом»

    Футбол Спартак Ростов Товарищеские матчи
    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался о поражении «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом».

    Игорь Семшов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Семшов

    Красно-белые уступили со счетом 0:3.

    «Команды в разной игровой форме, игровой ритм у "Ростова" лучше. Заметно, что тренерский штаб "Ростова" уже процентов на 90 определился с основным составом, который будет начинать весеннюю часть чемпионата. "Спартак" в поисках.

    Возможно, если бы не было ошибок, которые привели к забитым мячам, игра сложилась бы иначе. "Ростов" в этом матче на дистанции посолиднее смотрелся. Были забиты мячи симпатичные. В целом "Ростов" выглядит хорошо», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Монако» в четвертьфинал Кубка Франции?
  • «Руан» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • СКА разнесет «Барыс» на его катке?
  • «Барыс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Еще одну уверенную победу «Авангард» одержит дома?
  • «Авангард» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Руан — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Ортис
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры