Семшов отреагировал на поражение «Спартака» в игре с «Ростовом»

Экс-футболист сборной Россиивысказался о поражении «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом».

Красно-белые уступили со счетом 0:3.

«Команды в разной игровой форме, игровой ритм у "Ростова" лучше. Заметно, что тренерский штаб "Ростова" уже процентов на 90 определился с основным составом, который будет начинать весеннюю часть чемпионата. "Спартак" в поисках.

Возможно, если бы не было ошибок, которые привели к забитым мячам, игра сложилась бы иначе. "Ростов" в этом матче на дистанции посолиднее смотрелся. Были забиты мячи симпатичные. В целом "Ростов" выглядит хорошо», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».