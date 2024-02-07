В РФС сообщили, когда начнутся переговоры по новому контракту с Карпиным

Генеральный секретарь РФСвысказался по поводу возможного продления контракта с наставником сборной России

«Карпин проводит тяжелейший сезон. Быть главным тренером "Ростова" с закрытым аэропортом и таким количеством матчей, готовить сборную, искать мотивацию, живя в автобусе, не имея выходных — это очень сложно. Работа тренера крайне эмоциональная. Можно только представить, насколько он выхолощен. Карпин проводит великолепный сезон в сборной. Несмотря на сложнейшую ситуацию, он мотивирует игроков. Да, может быть, он где-то резок в высказываниях, где-то не совсем корректен. Но мы все учимся в этой ситуации, которую можно назвать из ряда вон выходящей.

Если коротко, мы довольны его работой. Понимаем, что для него работать в условиях неопределенности тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение», — цитирует Митрофанова «СЭ».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года.