«Майнц» — «Унион»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

В перенесенном матче 18-го тура немецкой Бундеслигисыграл вничью с берлинским— 1:1.

Оба гола были забиты в добавленное к первому тайму время.

Сначала отличился форвард «Майнца» Йонатан Буркардт, восстановившийся после тяжелейшей травмы. Для 23-летнего экс-игрока сборной Германии это первый мяч в сезоне.

А чуть позже точный удар нанес левый латераль «Униона» Робин Гозенс.

После перерыва забитых голов зрители не увидели.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Унион 1:1 Голы: 1:0 Жонатан Буркардт (45 + 8'), 1:1 Робин Гозенс (45 + 13') Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста (Сильван Видмер, 46'), Эдмилсон Фернандеш, Антони Каси, Леандро Мартинс, Надим Амири (Доминик Кор, 70'), Том Краус (Андреас Ханше-Ольсен, 90'), Карим Онисиво (Джессик Нганкам, 80'), Жонатан Буркардт, Людовик Ажорк (Brajan Gruda, 90'), Sepp van den Berg Унион: Фредерик Реннов, Робин Гозенс (Жером Руссийон, 82'), Данило Дуки, Кевин Фогт (Диогу Лейте, 64'), Робин Кнохе, Андраш Шчафер (Алекс Краль, 76'), Рани Хедира, Аисса Лайдуни, Яник Хаберер, Кевин Фолланд (Бренден Ааронсон, 82'), Benedict Hollerbach (Йорбе Вертессен, 63') Предупреждения: Людовик Ажорк (15'), Кевин Фогт (53'), Диогу Лейте (79'), Яник Хаберер (84'), Данило Дуки (89'), Доминик Кор (90')

«Майнц» продолжает идти в зоне вылета с 12 очками.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Унион» (18) на 15-м месте.