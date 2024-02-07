Джикия может продолжить карьеру в Турции

Капитан «Спартака»может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В услугах 30-летнего россиянина заинтересован «Трабзонспор», информирует 61saat.

Согласно сведениям источника, турецкий клуб уже начал переговоры по поводу условий личного контракта игрока в случае перехода. «Трабзонспор» рассматривает Джикию как замену испанскому защитнику Хоакину Фернандесу.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут.

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Нынешний контракт Джикии с красно-белыми истекает в мае 2024 года.