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    Источник: Ду Кейрос договорился о переходе в «Васко да Гама»

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    Опорный полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может стать игроком «Васко да Гама», сообщает авторитетный журналист Экрем Конур в соцсети.

    Ду Кейрос
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    Ду Кейрос

    На днях появилась информация от других источников, что бразильский полузащитник недоволен своим положением в составе петербургского клуба и намерен вернуться в родной чемпионат.

    Сообщалось об интересе к Ду Кейросу со стороны его бывшего клуба «Коринтианса». «Тимао» ждут ответа от своих инвесторов, и если они подтвердят готовность оплатить трансфер полузащитника, то сделка произойдет до старта бразильской Серии А.

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    В первой части сезона Ду Кейрос был игроком ротации в «Зените», провел 16 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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