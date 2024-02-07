Источник: Ду Кейрос договорился о переходе в «Васко да Гама»

Опорный полузащитник «Зенита»может стать игроком, сообщает авторитетный журналист Экрем Конур в соцсети.

На днях появилась информация от других источников, что бразильский полузащитник недоволен своим положением в составе петербургского клуба и намерен вернуться в родной чемпионат.

Сообщалось об интересе к Ду Кейросу со стороны его бывшего клуба «Коринтианса». «Тимао» ждут ответа от своих инвесторов, и если они подтвердят готовность оплатить трансфер полузащитника, то сделка произойдет до старта бразильской Серии А.

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В первой части сезона Ду Кейрос был игроком ротации в «Зените», провел 16 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.