Экс-вратарь «Реала» Мигель Анхель скончался в возрасте 76 лет

Умер бывший голкипер сборной Испании и. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Причины смерти не уточняются, экс-голкиперу было 76 лет. Анхель провел за «Реал» 18 сезонов в период с 1968 по 1986 год. Также, Мигель занимал должности тренера вратарей, делегатом и директором тренировочного комплекса в «королевском» клубе.

В «Реале» отмечают, что Анхеля является одним из величайших вратарей в истории команды и сборной Испании. За время выступления в стане «сливочных» голкипер шесть раз стал чемпионом Испании, пять раз выиграл кубок страны, в 1985 году стал обладателем Кубка УЕФА.

Стоит отметить, что Анхель занимает 3-е место по числу матчей за «Реал» в качестве вратаря (324 матча). На 1-й строчке располагается Икер Касильяс (725), а на 2-й позиции — Пако Буйо (439).