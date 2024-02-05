Маротта: Зелиньский обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать частью «Интера»

Генеральный директорвысказался о возможном подписании полузащитникаво время летнего трансферного окна на правах свободного агента.

«Зелиньски обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать частью нашей команды. Да, мы действительно рассматриваем подписание контракта с этим игроком как со свободным агентом.

Если мы сможем осуществить подобную сделку, то будем счастливы. В противном случае ему придётся искать другие варианты», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Зелиньский принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.