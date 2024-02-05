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    Маротта: Зелиньский обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать частью «Интера»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Наполи
    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном подписании полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского во время летнего трансферного окна на правах свободного агента.

    Петр Зелиньский
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    Петр Зелиньский

    «Зелиньски обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать частью нашей команды. Да, мы действительно рассматриваем подписание контракта с этим игроком как со свободным агентом.

    Если мы сможем осуществить подобную сделку, то будем счастливы. В противном случае ему придётся искать другие варианты», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

    В нынешнем сезоне Зелиньский принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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