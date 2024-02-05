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    «Челси» в случае увольнения Почеттино попытается назначить Хаби Алонсо

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    Руководство «Челси» рассматривает возможность увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    В минувшее воскресенье «Челси» проиграл на своем поле «Вулверхэмпону» (2:3). Перед этим «синие» потерпели крупное поражение от «Ливерпуля» (1:4).

    По информации Sports Zone, владельцы лондонского клуба удручены игрой и результатами команды.

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    • Источник отмечает, что совладелец «Челси» Бехдад Эгбали готов приложить максимальные усилия, чтобы как можно скорее назначить Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».

    «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 23 туров.

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