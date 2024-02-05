«Челси» в случае увольнения Почеттино попытается назначить Хаби Алонсо

Руководство «Челси» рассматривает возможность увольненияс поста главного тренера.

В минувшее воскресенье «Челси» проиграл на своем поле «Вулверхэмпону» (2:3). Перед этим «синие» потерпели крупное поражение от «Ливерпуля» (1:4).

По информации Sports Zone, владельцы лондонского клуба удручены игрой и результатами команды.

Источник отмечает, что совладелец «Челси» Бехдад Эгбали готов приложить максимальные усилия, чтобы как можно скорее назначить Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 23 туров.