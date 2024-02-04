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    Все новости спорта

    «Торино» и «Салернитана» не смогли определить победителя в матче Серии А

    «Торино» — «Салернитана»: счет матча 0:0, обзор

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    «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» (0:0) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь матч команды нанесли по одному удару в створ ворот. «Торино» владел мячом 67% времени, а также подал 10 угловых против одного у «Салернитаны».

    Стоит отметить, что в составе гостей дебютировал защитник Жером Боатенг, который был заменен на 61-й минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Салернитана 0:0
    Торино: Ваня Милинкович-Савич, Саба Сазонов (Маттео Ловато, 80'), Рикардо Родригес (Адам Масина, 43'), Рауль Белланова, Адриен Тамез (Пьетро Пеллегри, 65'), Самуэле Риччи (Иван Илич, 80'), Кароль Линетти, Валентин Лацаро, Никола Влашич (Коффи Джиджи, 65'), Антонио Санабрия, Дуван Сапата Салернитана: Гильермо Очоа, Домагой Брадарич, Алессандро Дзаноли, Жером Боатенг (Marco Pellegrino, 62'), Никколо Пьероцци, Григорис Кастанос (Эмануэл Вигнато, 87'), Антонио Кандрева, Тома Башич, Джулио Маджоре, Лум Чауна (Булайе Диа, 61'), Triantafyllos Pasalidis (Саломон Самбья, 73') Предупреждения: Саба Сазонов (26'), Никколо Пьероцци (63'), Filippo Inzaghi (82'), Кароль Линетти (90')

    После этого матча «Торино» занимает 10-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе. «Салернитана» — на последней 20-й позиции (13 баллов).

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