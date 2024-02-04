Сперцян о победе «Краснодара»: У нас получалось то, что хотел видеть тренер

Полузащитниквысказался о победе своей команды в товарищеском матче с(3:0).

«Хорошая игра, думаю. Очень важная победа, потому что она первая в новом году. Продолжаем работать. Конечно, будет анализ игры. Посмотрим, где было хорошо, где не очень. Будем дальше продолжать работать.

Удалось ли реализовать то, о чём просил тренер? По большей части думаю, что да. То, что мы тренировали последние три-четыре дня, мы это старались сделать на поле. Думаю, что у нас получалось то, что хотел видеть тренер», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

В следующем товарищеском матче «Краснодар» сыграет против «Аль-Шабаба» 7-го февраля. После 18-и туров подопечные Ивича занимают 1-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе.