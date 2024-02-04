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    Сперцян о победе «Краснодара»: У нас получалось то, что хотел видеть тренер

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе своей команды в товарищеском матче с «Родиной» (3:0).

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Хорошая игра, думаю. Очень важная победа, потому что она первая в новом году. Продолжаем работать. Конечно, будет анализ игры. Посмотрим, где было хорошо, где не очень. Будем дальше продолжать работать.

    Удалось ли реализовать то, о чём просил тренер? По большей части думаю, что да. То, что мы тренировали последние три-четыре дня, мы это старались сделать на поле. Думаю, что у нас получалось то, что хотел видеть тренер», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

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