Почеттино: Болельщики, примите извинения, а тем, кто остался и поддерживал команду до конца — спасибо

Главный тренервысказался о матче противв АПЛ.

«Когда мы забивали, игра была в наших руках. Как только мы пропускаем, то сразу начинаем нервничать и не справляемся со стрессом.

Мы пропустили два автогола, было трудно управлять командой, стресс. У нас были шансы при счете 2:2, но затем мы пропустили третий. Очень разочарованы. Болельщики, примите извинения, а тем, кто остался и поддерживал команду до конца — спасибо. Нам очень жаль и мы разочарованы.

Это нормально, что мы не соответствуем истории клуба. Сейчас другой проект, и это вопрос времени. Мне трудно всегда говорить, что нам нужно больше времени. Нам нужно показывать больше, а обстоятельства трудные. Мы были хороши до "Ливерпуля", но после "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" кажется, что все идет не так. Мы были в хорошей форме, и нам нужно двигаться дальше», — цитирует Почеттино BBC.

После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Челси» — на 11-й позиции (31 балл).