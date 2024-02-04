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    • «Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
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    Почеттино: Болельщики, примите извинения, а тем, кто остался и поддерживал команду до конца — спасибо

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о матче против «Вулверхэмптона» в АПЛ.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Когда мы забивали, игра была в наших руках. Как только мы пропускаем, то сразу начинаем нервничать и не справляемся со стрессом.

    Мы пропустили два автогола, было трудно управлять командой, стресс. У нас были шансы при счете 2:2, но затем мы пропустили третий. Очень разочарованы. Болельщики, примите извинения, а тем, кто остался и поддерживал команду до конца — спасибо. Нам очень жаль и мы разочарованы.

    Это нормально, что мы не соответствуем истории клуба. Сейчас другой проект, и это вопрос времени. Мне трудно всегда говорить, что нам нужно больше времени. Нам нужно показывать больше, а обстоятельства трудные. Мы были хороши до "Ливерпуля", но после "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" кажется, что все идет не так. Мы были в хорошей форме, и нам нужно двигаться дальше», — цитирует Почеттино BBC.

    После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Челси» — на 11-й позиции (31 балл).

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