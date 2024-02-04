«Осасуна» — «Сельта»: счет матча 0:3, обзор голов

Авторами точных ударов в данном противостоянии стали Йорген Ларсен, Лука де ла Торре и Анастасиос Дувикас.
Футбол. Испания. Примера
Осасуна — Сельта 0:3
Голы: 0:1 Йёрген Странн Ларсен (24'), 0:2 Лукас де ла Торре (25'), 0:3 Анастасиос Дувикас (90') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Давид Гарсия, Алехандро Катена (Хоан Мохика, 62'), Хуан Крус, Рубен Пенья (Энрике Барха, 75'), Пабло Ибаньес (Хосе Арнаис, 62'), Икер Муньос, Мойсес Гомес (Аймар Орос, 62'), Рауль Гарсия (Рубен Гарсия, 76'), Анте Будимир Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Жаилсон, Хавьер Манкильо (Tadeo Allende, 73'), Карлос Домингес, Унай Нуньес, Лукас де ла Торре (Мануэль Санчес, 87'), Михайло Ристич, Франсиско Пейнадо, Ренато Тапиа, Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 62') Предупреждения: Давид Гарсия (12'), Энрике Барха (85')
Календарь и таблица испанской Примеры
Победа позволила «Сельте» набрать 20 пунктов и закрепиться на шестнадцатом месте в турнирной таблице. У «Осасуны»26 очков и двенадцатая строчка.