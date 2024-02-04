Ньямси: Головина определенно можно назвать звездой

Новичок «Локомотива»высказался о российских футболистах в Лиге 1. Он отметил полузащитника «Монако»

«О Кузяеве я особо ничего не слышал, не знаю его. А вот Головин — отличный игрок, на хорошем счету в "Монако". Его определённо можно назвать звездой. Хорошие характеристики, качество, скорость, дриблинг и удар. Безусловно, это игрок, заслуживающий внимания», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

До перехода в московский клуб 27-летний Ньямси играл за «Страсбург». Срок контракта с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года.

«Локомотив» идет 4-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 31 очко в 18 встречах.