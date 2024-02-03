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    Хави: Сегодня мы играли как зрелая команда

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе в матче с «Алавесом» (3:1).

    Хави
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    Хави

    «Победа — это всегда хорошо. Да, после моего решения у нас две победы. Вот как команда на это отреагировала.

    У соперника были моменты, но мы действовали очень эффективно, чего нам не хватало на протяжении сезона. Пришлось потрудиться, но на "Мендисорросе" это необходимо. Мы очень хорошо действовали как с мячом, так и без него.

    Кристенсен хорошо сыграл как опорник. Ему было комфортно, он не терял мяч, действовал агрессивно. Благодаря этому в нашей игре было больше порядка. В этой игре было важно пресекать контратаки, и Андреас нам в этом помог.

    Сегодня мы играли как зрелая команда. Мы надежно действовали в обороне. Меня разозлил пропущенный гол, мы плохо защищали зону подачи. Меня это бесит, потому что мы отрабатывали это и обсуждали. Но в целом игра очень зрелая, хорошая», — приводит слова Хави Marca.

    Барселона« идет третьей в Примере с 50 очками. "Алавес" располагается на 12-й строчке с 26 баллами.

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