Хави: Сегодня мы играли как зрелая команда

Главный тренервысказался о победе в матче с(3:1).

«Победа — это всегда хорошо. Да, после моего решения у нас две победы. Вот как команда на это отреагировала.

У соперника были моменты, но мы действовали очень эффективно, чего нам не хватало на протяжении сезона. Пришлось потрудиться, но на "Мендисорросе" это необходимо. Мы очень хорошо действовали как с мячом, так и без него.

Кристенсен хорошо сыграл как опорник. Ему было комфортно, он не терял мяч, действовал агрессивно. Благодаря этому в нашей игре было больше порядка. В этой игре было важно пресекать контратаки, и Андреас нам в этом помог.

Сегодня мы играли как зрелая команда. Мы надежно действовали в обороне. Меня разозлил пропущенный гол, мы плохо защищали зону подачи. Меня это бесит, потому что мы отрабатывали это и обсуждали. Но в целом игра очень зрелая, хорошая», — приводит слова Хави Marca.

Барселона« идет третьей в Примере с 50 очками. "Алавес" располагается на 12-й строчке с 26 баллами.