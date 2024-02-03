«Эвертон» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2 (1:2), обзор голов

В матче 23-го тура АПЛсмог вырвать очко в игре с— 2:2.

Уже на 4-й минуте нападающий «шпор» Ришарлисон открыл счет в матче с передачи Дестини Удоджи.

На 30-й минуте «Эвертон» восстановил паритет усилиями Джека Харрисона, голевую передачу ему отдал Джеймс Тарковски.

В конце первого тайма Ришарлисон забил второй мяч, на сей раз ему ассистировал Джеймс Мэддисон.

«Ириски» смогли уйти от поражения на 90+4-й минуте после точного удара молодого защитника Джарреда Брентуэйта.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Тоттенхэм 2:2 Голы: 0:1 Ришарлисон (4'), 1:1 Джек Харрисон (30'), 1:2 Ришарлисон (41'), 2:2 Джеррэд Брэнтуэйт (90 + 4') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Эшли Янг (Юссеф Шермити, 80'), Бен Годфри (Шеймус Коулман, 75'), Идрисса Гейе, Джеймс Гарнер, Джек Харрисон, Дуайт Макнил (Льюис Доббин, 85'), Доминик Калверт-Льюин (Бету, 85') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Джеймс Мэддисон (Оливер Скипп, 86'), Бреннан Джонсон (Деян Кулушевски, 64'), Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 64'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Раду Дрэгушин, 89'), Педро Порро, Ришарлисон, Тимо Вернер (Бриан Хиль, 86') Предупреждения: Бен Годфри (60'), Джеймс Гарнер (90 + 1'), Sean Dyche (90 + 4'), Льюис Доббин (90 + 9')

«Эвертон» идет на 17-м месте с 19 очками.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» занимает 4-ю строчку с 44 очками.