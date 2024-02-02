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    Кононов: Ребята старались, ничего плохого сказать не могу

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    Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о контрольном матче со «Спартаком» (2:3).

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    «Первый тайм мы отыграли уверенно и хорошо, имели преимущество как территориальное, так и игровое, да и моментов мы создали больше, чем "Спартак". В первом тайме нам удавалось то, что хотим видеть от команды: в атаке, в перестроениях, в обороне.

    Во втором тайме "Торпедо" меньше удавалась наша игра, больше играли в обороне. Да, забили один гол, но всё ещё впереди, будем работать над ровным проведением вторых таймов. Если брать игру с ЦСКА, была примерно такая же картина: выигрывали первый тайм, но проиграли второй. В целом, ребята старались, ничего плохого сказать не могу. Хороший спарринг», — сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе.

    В следующем матче «Спартак» сыграет против«Аль-Джазира» 3-го февраля. «Торпедо» встретится с «Локомотивом» 8-го числа.

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