Симеоне: Почему у «Атлетика» на два дня больше на подготовку? Это неуважение

Наставник «Атлетико»раскритиковал календарь Кубка Испании.

В 1/2 финала Кубка Короля мадридский клуб сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

«Мне кажется несправедливым то, что у "Атлетика" есть на два дня больше на подготовку. Это неуважение со стороны федерации. Один день — нормально, но два — нет. Это вопрос уважения.

Это важный полуфинал, федерация должна понимать, что у одной команды на два дня больше. Какая будет разница, если мы сыграем с "Атлетиком" в четверг, а не в среду? Никакой», — цитирует Симеоне пресс-служба «матрасников».

Матч «Атлетико» — «Атлетик» пройдет 6 февраля.