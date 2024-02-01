Карпин подтвердил, что его семья будет жить в Эстонии

Главный тренер «Ростова» и сборной Россиирассказал, почему его семья переехала в Эстонию.

Ранее жена Карпина Дарья сообщила, что уехала вместе с детьми в Эстонию.

«Потому что я и Даша из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. Вот вы из какого города? Из Москвы? Допустим, вы работаете в Ростове. Где бы жила ваша семья на постоянке — в Ростове или в Москве?

Ну вот, все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято давно, просто сейчас оно было озвучено», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, в РФС сообщили о желании продлить контракт с Карпиным. Действующее соглашение рассчитано до августа 2024 года.