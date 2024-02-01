ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Челси»Рождение звезды. Конор Брэдли правил бал во время разгрома «Челси» «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Карпин подтвердил, что его семья будет жить в Эстонии

    Футбол Ростов Сборная России Футбол России
    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему его семья переехала в Эстонию.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Ранее жена Карпина Дарья сообщила, что уехала вместе с детьми в Эстонию.

    «Потому что я и Даша из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. Вот вы из какого города? Из Москвы? Допустим, вы работаете в Ростове. Где бы жила ваша семья на постоянке — в Ростове или в Москве?

    Ну вот, все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято давно, просто сейчас оно было озвучено», — приводит слова Карпина Sport24.

  • Генсек РФС: Карпин ни разу не хотел уйти из сборной после отстранения
  • Читайте по теме

    • Напомним, в РФС сообщили о желании продлить контракт с Карпиным. Действующее соглашение рассчитано до августа 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Реал» потенциальным лидером?
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Прервет ли «МЮ» беспроигрышную серию «Вулвз»?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Отберет ли «Борнмут» очки у «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нигерия — Ангола
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Уругвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры