Жена Карпина переехала с детьми в Эстонию

, жена главного тренера сборной России и «Ростова», сообщила, что уехала вместе с детьми в

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.

Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться», — написала Карпина в социальных сетях.

При этом она отметила, что Карпин останется в «Ростове» после завершения текущего сезона.

«Переезжаю я и девочки. На самом деле переезжаем не в Нарву, а в Таллинн. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе. Детям в Таллинне проще выучить язык», — добавила супруга главного тренера сборной России и «Ростова».

Ранее в РФС сообщили о желании продлить контракт с Карпиным. Действующее соглашение рассчитано до августа 2024 года.