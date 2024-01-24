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    Жена Карпина переехала с детьми в Эстонию

    Футбол Сборная России Футбол России Ростов
    Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, сообщила, что уехала вместе с детьми в Эстонию.

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    Валерий Карпин с женой Дарьей

    «Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.

    Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться», — написала Карпина в социальных сетях.

    При этом она отметила, что Карпин останется в «Ростове» после завершения текущего сезона.

    «Переезжаю я и девочки. На самом деле переезжаем не в Нарву, а в Таллинн. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе. Детям в Таллинне проще выучить язык», — добавила супруга главного тренера сборной России и «Ростова».

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