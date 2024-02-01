Ито досрочно покинул расположение сборной Японии на Кубке Азии из-за обвинений в двойном изнасиловании

Вингери сборной Японииподозревается в двойном изнасиловании.

По этой причине полузащитник покинул расположение национальной команды, которая принимает участие в Кубке Азии.

«Рассмотрев физическое и психологическое состояние Ито, JFA приняла решение, что игрок сегодня покинет команду. Ему на замену никто вызван не будет. Мы приносим извинения болельщикам», — говорится в сообщении Японской футбольной ассоциации.

Ранее СМИ сообщили, что Ито в июне прошлого года после игры за сборную Японии с командой Перу в одном из отелей Осаки вступил в сексуальную связь с женщинами, которые были пьяны. Сам футболист отрицает все обвинения.

Ито в нынешнем сезоне сыграл 17 матчей за «Реймс» во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Впереди у сборной Японии четвертьфинальный поединок Кубка Азии против Ирана.