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    «Краснодар» предложил 15 млн евро за вингера «Ривер Плейта»

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    Крайний нападающий аргентинского «Ривер Плейта» Пабло Солари может продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Пабло Солари
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    Пабло Солари

    По информации «Чемпионата», краснодарский клуб уже сделал предложение о трансфере игрока в размере 15 миллионов евро.

    «Краснодар готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса.

    Эти же посредники организовывали приезд в Буэнос-Айрес переводчика "Краснодара" Петра Толстикова. Агентом игрока при этом является Себастьян Гамарник, а отступные за игрока — € 25 млн», — отметил источник.

    В прошлом сезоне 22-летний Пабло Солари провел за «Ривер Плейт» 46 матчей, забил двенадцать мячей и отдал двенадцать результативных передач.

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