«Краснодар» предложил 15 млн евро за вингера «Ривер Плейта»

Крайний нападающий аргентинскогоможет продолжить карьеру в

По информации «Чемпионата», краснодарский клуб уже сделал предложение о трансфере игрока в размере 15 миллионов евро.

«Краснодар готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса.

Эти же посредники организовывали приезд в Буэнос-Айрес переводчика "Краснодара" Петра Толстикова. Агентом игрока при этом является Себастьян Гамарник, а отступные за игрока — € 25 млн», — отметил источник.

В прошлом сезоне 22-летний Пабло Солари провел за «Ривер Плейт» 46 матчей, забил двенадцать мячей и отдал двенадцать результативных передач.