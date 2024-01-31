2-й таймБахрейн — ЯпонияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ЯпонииБахрейн — Япония. Онлайн
    Все новости спорта

    «Бавария» хочет досрочно забрать Сарагосу из «Гранады»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Трансферы Бавария Бундеслига Футбол Германии Гранада Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Мюнхенская «Бавария» просит испанскую «Гранаду» досрочно отпустить полузащитника Брайана Сарагосу уже в январе, сообщает авторитетный журналист Флориан Платтенберг.

    Брайан Сарагоса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брайан Сарагоса

    Немецкий клуб предлагает испанцам 3 млн евро, но их не устраивает такая за досрочный переход.

    Напомним, что Брайан Сарагоса заключил предварительный контракт с «Баварией» в декабре 2023 года и перейдет туда летом на правах свободного агента.

  • На флажке. 10 игроков, которым нужно сменить клуб до конца января
  • Десять игроков, которым больше всего нужен трансфер в последние дни январского трансферного окна
  • 28/01/2024

    • 22-летний полузащитник является воспитанником «Гранады». В этом сезоне сыграл за родную команду 21 матча, забил 6 голов, отдал 2 результативные передачи. На интернете-портал Transfermarkt цена Сарагосы составляет € 12 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» вновь не справится с «Челси»?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Авангард» вновь присоединится к компании победителей
  • «Барыс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Сможет ли «Осасуна» дать бой нестабильной «Барселоне»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.59
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры