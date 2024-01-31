«Бавария» хочет досрочно забрать Сарагосу из «Гранады»

Мюнхенскаяпросит испанскую «Гранаду» досрочно отпустить полузащитникауже в январе, сообщает авторитетный журналист Флориан Платтенберг.

Немецкий клуб предлагает испанцам 3 млн евро, но их не устраивает такая за досрочный переход.

Напомним, что Брайан Сарагоса заключил предварительный контракт с «Баварией» в декабре 2023 года и перейдет туда летом на правах свободного агента.

22-летний полузащитник является воспитанником «Гранады». В этом сезоне сыграл за родную команду 21 матча, забил 6 голов, отдал 2 результативные передачи. На интернете-портал Transfermarkt цена Сарагосы составляет € 12 млн.