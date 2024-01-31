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    Масалитин о предстоящем матче Россия — Сербия: Нам представился хороший шанс, им нужно воспользоваться

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    Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против национальной команды Сербии.

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    «Любой соперник нужен, тем более такой, как сборная Сербии. Это отличный раздражитель и в последнее время мы с такими командами, к сожалению, не играем.

    Нам представился хороший шанс, им нужно воспользоваться. Собрать сильнейший состав и показать свою игру. Ждём обязательно победы. Все соскучились по таким играм: специалисты, футболисты, болельщики. Думаю, вокруг матча будет ажиотаж», — сказал Масалитин Чемпионат.

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    • Напомним, что товарищеский матч между Россией и Сербией состоится 21-го марта этого года. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» — Центральный стадион «Динамо».

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