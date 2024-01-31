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    Гендиректор «Краснодара» высказался об отказе РФС сократить дисквалификацию Кордобы

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    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал, что думает по поводу отказа апелляционного комитета РФС сократить дисквалификации нападающего Джона Кордобы.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», — приводит слова Хашига «Чемпионат».

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    • Кордоба во время игры с «Уралом» в 16-м туре РПЛ трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи. Позже колумбиец был дисквалифицирован на три матча.

    В текущем сезоне Кордоба провел в РПЛ 16 матчей и забил восемь мячей.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров, опережая «Зенит» на два очка.

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