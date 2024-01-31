Гендиректор «Краснодара» высказался об отказе РФС сократить дисквалификацию Кордобы

Генеральный директор «Краснодара»рассказал, что думает по поводу отказа апелляционного комитета РФС сократить дисквалификации нападающего

«Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», — приводит слова Хашига «Чемпионат».

Кордоба во время игры с «Уралом» в 16-м туре РПЛ трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи. Позже колумбиец был дисквалифицирован на три матча.

В текущем сезоне Кордоба провел в РПЛ 16 матчей и забил восемь мячей.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров, опережая «Зенит» на два очка.