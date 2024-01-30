Постекоглу о трансферах «Тоттенхэма» в зимнее ТО: Ничего не могу исключать

Главный тренервысказался о возможных трансферах клуба за несколько дней до закрытия зимнего трансферного окна.

«Покупка и продажа футболистов в последние дни окна? Маловероятно на обоих фронтах, однако я не исключаю ничего. На данный момент я не вижу, кем мы можем усилиться.

Продажа игроков — это немного другое, поскольку я к этому не причастен», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

После 21-го тура «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе. В следующем матче «шпоры» сыграют против «Брентфорда» 31-го января в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.