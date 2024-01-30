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    Постекоглу о трансферах «Тоттенхэма» в зимнее ТО: Ничего не могу исключать

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о возможных трансферах клуба за несколько дней до закрытия зимнего трансферного окна.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Покупка и продажа футболистов в последние дни окна? Маловероятно на обоих фронтах, однако я не исключаю ничего. На данный момент я не вижу, кем мы можем усилиться.

    Продажа игроков — это немного другое, поскольку я к этому не причастен», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

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