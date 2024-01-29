Представитель Захаряна: Есть надежда, что он сыграет в следующем матче

— представитель российского полузащитникаответил на вопрос о том, когда футболист сможет вернуться на поле.

«Захарян восстанавливается, лечится. Может быть, поправится к следующей игре (с "Жироной"). Пока врачи не называют сроки восстановления.

Есть надежда, что он сыграет в следующем матче, но точно так же было и раньше — готовился, сыграл и, к сожалению, усугубил травму. Все зависит от терапии, при таких травмах нужен определенный покой. Сложно давать прогнозы, но надеемся, что восстановление будет проходить быстрее», — приводит слова Голубина «РИА Новости».

Напомним, что Захарян получил повреждение по ходу матча Примеры против «Райо Вальекано» и был заменен еще в 1-м тайме. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании и сделал одну голевую передачу.