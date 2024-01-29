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    Тренер «Железничара»: Идея в том, чтобы помочь Игнатьеву вернуться на топовый уровень

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    Главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович подтвердил подписание бывшего нападающего «Локомотива» и «Рубина» Ивана Игнатьева.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    «Иван Игнатьев успешно прошел медосмотр и сегодня с ним будет подписан контракт. Завтра клуб официально объявит о том, что он с нами до конца сезона.

    Я слежу за чемпионатом России последние пять лет, а может и больше, поэтому пригласить Игнатьева в "Железничар" — моя инициатива.

    Считаю, Иван был большим талантом, который не развил свой максимум. Иван именно тот игрок, который идеально вписывается в мою систему.

    Идея состоит в том, чтобы мы помогли Игнатьеву вернуться на свой топовый уровень, и в то же время он помог нам добиться успеха в наших целях», — приводит слова Михайловича Sport24.

    Игнатьев находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Сочи».

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