Тренер «Железничара»: Идея в том, чтобы помочь Игнатьеву вернуться на топовый уровень

Главный тренер «Железничара»подтвердил подписание бывшего нападающего «Локомотива» и «Рубина»

«Иван Игнатьев успешно прошел медосмотр и сегодня с ним будет подписан контракт. Завтра клуб официально объявит о том, что он с нами до конца сезона.

Я слежу за чемпионатом России последние пять лет, а может и больше, поэтому пригласить Игнатьева в "Железничар" — моя инициатива.

Считаю, Иван был большим талантом, который не развил свой максимум. Иван именно тот игрок, который идеально вписывается в мою систему.

Идея состоит в том, чтобы мы помогли Игнатьеву вернуться на свой топовый уровень, и в то же время он помог нам добиться успеха в наших целях», — приводит слова Михайловича Sport24.

Игнатьев находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Сочи».

Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 800 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.