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    «Лацио» и «Наполи» не смогли поразить ворота друг друга

    «Лацио» — «Наполи»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 22-го тура итальянской Серии А «Лацио» и «Наполи» сыграли безголевую ничью.

    Пьерлуиджи Голлини отстоял на ноль
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    Пьерлуиджи Голлини отстоял на ноль

    Матч получился не самым зрелищным, соперники почти не угрожали воротам друг друга.

    Чуть ближе к забитому мячу была команда Маурицио Сарри, но поразить ворота Пьерлуиджи Голлини так и не удалось.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Наполи 0:0
    Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Мануэль Лаццари (Лука Пеллегрини, 71'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи (Матиас Весино, 77'), Данило Катальди (Николо Ровелла, 84'), Луис Альберто, Густав Исаксен (Педро Родригес, 84'), Валентин Кастеллано, Фелипе Андерсон Наполи: Пьерлуиджи Голлини, Мариу Руй (Паскуале Маццокки, 79'), Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Лео Эстигор, Пётр Зелиньски (Леандер Дендонкер, 85'), Станислав Лоботка, Диего Демме (Джанлука Гаэтано, 60'), Джакомо Распадори (Сириль Нгонж, 79'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 84') Предупреждения: Диего Демме (49'), Алессио Романьоли (55'), Марио Хила (69'), Данило Катальди (82'), Лео Эстигор (90 + 6')

    «Лацио» отправится в гости к «Аталанте» в следующем туре.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» примет дома «Верону».

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