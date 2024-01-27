«Ювентус» — «Эмполи»: счет матча 1:1, обзор голов

Душан Влахович Фото: globallookpress.com
На гол Душана Влаховича гости ответили точным ударом Томмазо Бальданзи.
Туринцы с 18-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Аркадиуша Милика.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Эмполи 1:1
Голы: 1:0 Душан Влахович (50'), 1:1 Томмазо Бальданци (70') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Алекс Сандро, Андреа Камбьязо (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 78'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Тимоти Уэа, 59'), Филип Костич (Кенан Йылдыз, 78'), Аркадиуш Милик, Душан Влахович Эмполи: Элия Каприле, Либерато Кэкачей, Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Ардиан Исмайли, Николо Камбьяги (Рэзван Марин, 90'), Юссеф Мале, Альберто Грасси (Маттео Канчелльери, 56'), Альберто Черри (Томмазо Бальданци, 56'), Шимон Журовский (Якопо Фаццини, 90'), Эммануэль Гьяси Предупреждения: Себастьян Валюкевич (20'), Тимоти Уэа (90 + 3') Удаление: Аркадиуш Милик (18')
«Ювентус» набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице, опережая на два балла «Интер». «Эмполи» (17 баллов) — на предпоследнем месте.