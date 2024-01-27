Хави: Это тяжелый удар, команда находится в очень плохом психологическом состоянии

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче с(3:5).

«Я понимаю, что вина за результат лежит и на футболистах, но я несу наибольшую ответственность за поражение. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело.

Что касается матча, то мы заслуживали выиграть, мы сделали самое сложное — вернулись в игру, отыгравшись с 0:2. После этого начались потери мяча, мы не совершили нужный тактический фол при счёте 3:3. Итоговый результат не отражает того, что было по ходу игры.

Это тяжелый удар, команда находится в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более сложных ситуаций», — приводит слова Хави DAZN.

После этого матча «Вильярреал» занимает 14-е место в таблице Примеры с 23 очками в активе. «Барселона» — на 3-й позиции (44 балла).