Действующий чемпион Германии мюнхенская «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом» в рамках 19-го тура Бундеслиги. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 17:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Аугсбург»

После 18-го тура «Аугсбург» набрал 21 очко, расположившись на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. На счету «фуггеров» 5 побед, 6 ничьих и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 26:33.

У «Аугсбурга» одна победа в 5-ти последних матча чемпионата Германии — в последнем туре против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (2:1). Подопечные Йесса Торупа набрали 3 очка в волевом стиле, уступая перед перерывом в один мяч.

До этого «Аугсбург» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). В пассиве поражения от «Вердера» (0:2), «Штутгарта» (0:3) и «Байера» (0:1).

«Бавария»

Мюнхенский клуб находится на втором месте в турнирной таблице с отставанием в 4 очка от лидирующего «Байера». На счету «Баварии» 44 балла при 14-ти победах, 2-х ничьих и 2-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 53:16.

На этой неделе «Бавария» сыграла перенесенный матч 13-го тура против берлинского «Униона». Победу подопечным Томаса Тухеля принес единственный гол Геррейру, забитый на 46-й минуте встречи (1:0).

До этого мюнхенцы проиграли второй матч в сезоне, неожиданно уступив на домашнем поле «Вердеру» (0:1). Ранее «Бавария» оформила три победы кряду, обыграв «Штутгарт» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Хоффенхайм» (3:0).

Личные встречи

В матче первого круга текущего сезона Бундеслиги «Бавария» дома обыграла своего соперника со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних матчах мюнхенцы одержали 7 побед, «Аугсбург» выиграл 2 встречи и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария» с коэффициентом 1.90.