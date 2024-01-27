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    «Аугсбург» — «Бавария». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 января 2024 года

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    Лерой Сане («Бавария»)
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 января, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Января 2024 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •

    «Аугсбург»

    Команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона Бундеслиги. Коллектив из Аугсбурга за восемнадцать матчей смог добыть пять побед, шесть раз сыграл вничью и семь раз проиграл. «Фуггеры» смогли 26 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустили в свои.

    В итоге в настоящий момент аугсбургский коллектив имеет в своем активе 21 пункт и занимает десятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» уже на десять пунктов опережают «Кельн» и «Майнц», которые находятся в зоне вылета, поэтому это ему не грозит.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Бавария

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    Подопечные Джесса Торупа также успели стартовать в Кубке Германии, однако сразу же и вылетели. Команда в поединке 1/32 финала на выезде сенсационно уступила «Унтерахингу» (0:2) и теперь может сосредоточиться на Бундеслиге.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних играх «Аугсбург» переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1), проиграл «Байеру» (0:1) и «Штутгарту» (0:3), а до этого сыграл вничью с «Боруссией» из Дортмунда (1:1) и уступил «Вердеру» (0:2). Перед этим же команда добыла победу над «Айнтрахтом» (2:1) и сыграла вничью с «Унионом» (1:1), «Хоффенхаймом» (1:1) и «Кельном» (1:1).

    «Бавария»

    Баварцы уверенно стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда из Мюнхена в восемнадцати матчах смогла добыть четырнадать побед, дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла. Мюнхенцы смогли забить целых 53 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили только шестнадцать.

    В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе 44 пункта и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидирующего «Байера». Несмотря на это, «Бавария» продолжает оставаться главным фаворитом сезона.

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  • 24/01/2024

    • Мюнхенская команда прошла групповой этап Лиги чемпионов без особых проблем. Чемпионы Германии стали первыми в свой группе, набрав шестнадцать очков из восемнадцати возможных. Их соперниками были «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Первым оппонентом по плей-офф самого престижного турнира Старого Света станет римский «Лацио».

    Подопечные Томаса Тухеля в последней игре переиграли «Унион» (1:0), а до этого сенсационно уступили «Вердеру» (0:1). Перед этим мюнхенцы переиграли «Хоффенхайм» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Штутгарт» (3:0). А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.26.

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    На викторию «Аугсбурга» дают 11.00, ничья оценена в 6.80.

    Поставим на то, что команды смогут забить минимум четыре мяча на двоих.

    Также сделаем ставку на победу «Баварии» минимум в два мяча.

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