«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 января, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аугсбург»

Команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона Бундеслиги. Коллектив из Аугсбурга за восемнадцать матчей смог добыть пять побед, шесть раз сыграл вничью и семь раз проиграл. «Фуггеры» смогли 26 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустили в свои.

В итоге в настоящий момент аугсбургский коллектив имеет в своем активе 21 пункт и занимает десятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» уже на десять пунктов опережают «Кельн» и «Майнц», которые находятся в зоне вылета, поэтому это ему не грозит.

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Подопечные Джесса Торупа также успели стартовать в Кубке Германии, однако сразу же и вылетели. Команда в поединке 1/32 финала на выезде сенсационно уступила «Унтерахингу» (0:2) и теперь может сосредоточиться на Бундеслиге.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних играх «Аугсбург» переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1), проиграл «Байеру» (0:1) и «Штутгарту» (0:3), а до этого сыграл вничью с «Боруссией» из Дортмунда (1:1) и уступил «Вердеру» (0:2). Перед этим же команда добыла победу над «Айнтрахтом» (2:1) и сыграла вничью с «Унионом» (1:1), «Хоффенхаймом» (1:1) и «Кельном» (1:1).

«Бавария»

Баварцы уверенно стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда из Мюнхена в восемнадцати матчах смогла добыть четырнадать побед, дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла. Мюнхенцы смогли забить целых 53 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили только шестнадцать.

В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе 44 пункта и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидирующего «Байера». Несмотря на это, «Бавария» продолжает оставаться главным фаворитом сезона.

Мюнхенская команда прошла групповой этап Лиги чемпионов без особых проблем. Чемпионы Германии стали первыми в свой группе, набрав шестнадцать очков из восемнадцати возможных. Их соперниками были «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Первым оппонентом по плей-офф самого престижного турнира Старого Света станет римский «Лацио».

Подопечные Томаса Тухеля в последней игре переиграли «Унион» (1:0), а до этого сенсационно уступили «Вердеру» (0:1). Перед этим мюнхенцы переиграли «Хоффенхайм» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Штутгарт» (3:0). А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.26.

На викторию «Аугсбурга» дают 11.00, ничья оценена в 6.80.

Поставим на то, что команды смогут забить минимум четыре мяча на двоих.

Также сделаем ставку на победу «Баварии» минимум в два мяча.