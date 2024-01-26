Хаби Алонсо высказался о возможном назначении в «Ливерпуль»

Главный тренерпрокомментировал информацию о том, что он может возглавитьпосле ухода

«Слухи — это обычное явление, но я сосредоточен на "Байере". Меня все устраивает с моими нынешними игроками в Леверкузене.

Конечно, новость о скором уходе Клоппа из "Ливерпуля" стала большой неожиданностью. Проделанная им работа вызывает у меня огромное уважение и восхищение», — цитирует Хаби Алонсо Metro.

Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок страны, Кубок Лиги, Супекубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Немецкий специалист возглавил «мерсисайцев» в октябре 2015-го года.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе после 21-го тура.