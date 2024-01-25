Салах: Сделаю все возможное для того, чтобы вернуться в сборную

Нападающий сборной Египта ивысказался о ситуации с возвращением в ряды мерсисайдской команды.

«Вчера я начал программу лечения и реабилитации и сделаю все возможное для того, чтобы вернуться в сборную, как и было оговорено с самого начала. Я люблю свою страну и её людей. Старайтесь больше», — написал Салах на своей странице в социальной сети.

Салах получил травму в первом тайме матча против Ганы 18 января. У 31-летнего футболиста диагностировали растяжение задней мышцы.

В текущем сезоне Салах сыграл за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сборная Египта вышла в плей-офф КАН.