Корниленко: Нобоа оставил большой след в российском футболе

Спортивный директор «Крыльев Советов»прокомментировал уход из «Сочи» полузащитника

«За счёт большой любви к футболу Кристиан смог так долго играть на таком большом уровне. Он большой игрок, открытый и хороший человек. Я считаю, что он оставил большой след в российском футболе и помог развить его, приносить радость болельщикам. Его титулы об этом говорят.

Желаю ему ещё нескольких лет успешной карьеры, что непременно скажу ему лично», — сказал Корниленко «Чемпионату».

Об уходе Нобоа «Сочи» стало известно 24 января. В текущем сезоне полузащитник провел за южан 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года.