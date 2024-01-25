ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин НуньесНе верь глазам своим. Почему Дарвин Нуньес — один из лучших игроков АПЛ
    Все новости спорта

    Корниленко: Нобоа оставил большой след в российском футболе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи
    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал уход из «Сочи» полузащитника Кристиана Нобоа.

    Кристиан Нобоа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Нобоа

    «За счёт большой любви к футболу Кристиан смог так долго играть на таком большом уровне. Он большой игрок, открытый и хороший человек. Я считаю, что он оставил большой след в российском футболе и помог развить его, приносить радость болельщикам. Его титулы об этом говорят.

    Желаю ему ещё нескольких лет успешной карьеры, что непременно скажу ему лично», — сказал Корниленко «Чемпионату».

    Об уходе Нобоа «Сочи» стало известно 24 января. В текущем сезоне полузащитник провел за южан 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» пробьется в полуфинал Кубка Испании
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли Кыргызстан не проиграть Оману?
  • Кыргызстан — Оман. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • У «Борнмута» не возникнет проблем с представителем Чемпионшипа
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры