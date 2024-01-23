Защитник «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Боссызаинтересованы в подписании защитника. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что после срыва трансфера защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла руководство «Аль-Насра» сосредоточилось на подписании Уан-Биссаки.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщал о том, что боссы клуба ведут переговоры о продлении контракта с защитником.

В нынешнем сезоне Уан-Биссака провел 12 матчей за «манкунианцев» в АПЛ и сделал одну голевую передачу. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025-го года.