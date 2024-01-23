Личка: Мы должны уметь играть под усталостью

Главный тренерпрокомментировал победу в товарищеском матче со(2:1).

«Каждая победа, особенно над таким хорошим соперником, добавляет уверенности. Надо сказать, что мы только в начале подготовки. Первый тайм был позитивным и лучше второго, в котором соперник должен был забивать пару мячей. У нас мало что получалось после перерыва. Понятно, что ещё вчера ребята работали достаточно жестко и выходили на поле с тяжелыми ногами. Но мы должны уметь играть под усталостью», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.