«Лилль», «Гавр» и «Страсбург» вышли в следующий круг Кубка Франции

К этому моменту завершились четыре матча 1/16 финала Кубка Франции с участием команд Лиги 1.

«Шатору» на своем поле уступил «Гавру» — 0:1.

Далер Кузяев провел на поле 90 минут.

Футбол. Франция. Кубок Шатору — Гавр 0:1 Гол: 0:1 Steve Ngoura (45 + 1')

проиграл дома— 1:3.

Экс-спартаковец Шамар Николсон не забил 11-метровый в составе хозяев.

Футбол. Франция. Кубок Клермон — Страсбург 1:3 Голы: 0:1 Абакар Силла (32'), 0:2 Habib Diarra (49'), 0:3 Дилан Баква (60'), 1:3 Мехди Зеффан (88')

«Лилль» с минимальным счетом в гостях победил «Расинг» — 3:1.

Экс-полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи появился на поле во втором тайме.

Футбол. Франция. Кубок Racing Club de France — Лилль 0:1 Гол: 0:1 Хакон-Арнар Харальдссон (33')

«Тулуза» в серии пенальти была хуже «Руана» и вылетела из турнира.

Основное время завершилось вничью со счетом 3:3.