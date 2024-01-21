«Лилль», «Гавр» и «Страсбург» вышли в следующий круг Кубка Франции

«Шатору» на своем поле уступил «Гавру» — 0:1.
Далер Кузяев провел на поле 90 минут.
Футбол. Франция. Кубок
Шатору — Гавр 0:1
Гол: 0:1 Steve Ngoura (45 + 1')
«Клермон» проиграл дома «Страсбургу» — 1:3.
Экс-спартаковец Шамар Николсон не забил 11-метровый в составе хозяев.
Футбол. Франция. Кубок
Клермон — Страсбург 1:3
Голы: 0:1 Абакар Силла (32'), 0:2 Habib Diarra (49'), 0:3 Дилан Баква (60'), 1:3 Мехди Зеффан (88')
«Лилль» с минимальным счетом в гостях победил «Расинг» — 3:1.
Экс-полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи появился на поле во втором тайме.
Футбол. Франция. Кубок
Racing Club de France — Лилль 0:1
Гол: 0:1 Хакон-Арнар Харальдссон (33')
«Тулуза» в серии пенальти была хуже «Руана» и вылетела из турнира.
Основное время завершилось вничью со счетом 3:3.
Футбол. Франция. Кубок
Руан — Тулуза 3:3
Голы: 1:0 Omar Bezzekhami (16'), 1:1 Венсан Сьерро (пенальти) (19'), 1:2 Янн Гбоу (32'), 2:2 Valentin Sanson (пенальти) (43'), 3:2 Sofyane Bouzamoucha (64'), 3:3 Расмус Николайсен (90 + 2')