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    «Лилль», «Гавр» и «Страсбург» вышли в следующий круг Кубка Франции

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    К этому моменту завершились четыре матча 1/16 финала Кубка Франции с участием команд Лиги 1.

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    «Шатору» на своем поле уступил «Гавру» — 0:1.

    Далер Кузяев провел на поле 90 минут.

    Футбол. Франция. Кубок
    Шатору — Гавр 0:1
    Гол: 0:1 Steve Ngoura (45 + 1')


    «Клермон»     проиграл дома «Страсбургу» — 1:3.

    Экс-спартаковец Шамар Николсон не забил 11-метровый в составе хозяев.

    Футбол. Франция. Кубок
    Клермон — Страсбург 1:3
    Голы: 0:1 Абакар Силла (32'), 0:2 Habib Diarra (49'), 0:3 Дилан Баква (60'), 1:3 Мехди Зеффан (88')

    «Лилль» с минимальным счетом в гостях победил «Расинг» — 3:1.

    Экс-полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи появился на поле во втором тайме.

    Футбол. Франция. Кубок
    Racing Club de France — Лилль 0:1
    Гол: 0:1 Хакон-Арнар Харальдссон (33')

    «Тулуза» в серии пенальти была хуже «Руана» и вылетела из турнира.

    Основное время завершилось вничью со счетом 3:3.

    Футбол. Франция. Кубок
    Руан — Тулуза 3:3
    Голы: 1:0 Omar Bezzekhami (16'), 1:1 Венсан Сьерро (пенальти) (19'), 1:2 Янн Гбоу (32'), 2:2 Valentin Sanson (пенальти) (43'), 3:2 Sofyane Bouzamoucha (64'), 3:3 Расмус Николайсен (90 + 2')
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