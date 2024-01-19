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    Симеоне о победе «Атлетико»: Игра контролировалась достаточно хорошо

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Реалом» (4:2).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Игра контролировалась достаточно хорошо. Мы выдержали их атаку, что сложно, потому что они очень хороши. Нам хватило терпения дождаться своего момента.

    Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол. Когда приходишь на стадион и видишь то, что делают болельщики, — это захватывает. Это вызывает желание работать усерднее, чтобы доставить больше радости нашим людям», — приводит слова Симеоне Marca.

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