Симеоне о победе «Атлетико»: Игра контролировалась достаточно хорошо

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с(4:2).

«Игра контролировалась достаточно хорошо. Мы выдержали их атаку, что сложно, потому что они очень хороши. Нам хватило терпения дождаться своего момента.

Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол. Когда приходишь на стадион и видишь то, что делают болельщики, — это захватывает. Это вызывает желание работать усерднее, чтобы доставить больше радости нашим людям», — приводит слова Симеоне Marca.

Отметим, что «Атлетико» прервался беспроигрышную серию «Реала», которая составляла 21 матч.