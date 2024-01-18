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    Виллиан Роша: Хочу отработать контракт с ЦСКА до конца

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    Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал информацию о том, что в его переходе заинтересованы иностранные клубы.

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    Сообщалось, что на Рошу претендуют клубы из Саудовской Аравии и Турции.

    «Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе.

    Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца.

    Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам.

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    • Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешел, то говорил о желании вписать свое имя в историю клуба — оставить здесь след», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».

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