Виллиан Роша: Хочу отработать контракт с ЦСКА до конца

Защитник ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что в его переходе заинтересованы иностранные клубы.

Сообщалось, что на Рошу претендуют клубы из Саудовской Аравии и Турции.

«Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе.

Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца.

Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам.

Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешел, то говорил о желании вписать свое имя в историю клуба — оставить здесь след», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».