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    Чилуэлл: Рад вернуться и помочь «Челси»

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    Игрок «Челси» Бенджамин Чилуэлл отреагировал на свое возвращение после травмы.

    Бенджамин Чилуэлл
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    Бенджамин Чилуэлл

    Ранее защитник вышел на поле в матче 21-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).

    «Здорово было вернуться и помочь команде. Мне казалось, что я отсутствовал очень долго, но болельщики оказали мне тёплый приём. Спасибо им за это. Травма — это всегда неприятно, но с этим приходится иметь дело.

    Главное — суметь найти плюсы в такой ситуации. Я усердно работал, чтобы восстановиться и быть готовым к тому, чтобы выйти на поле», — приводит слова Чилуэлла официальный сайт «Челси».

    Чилуэлл не выходил на поле с конца сентября из-за травмы бедра.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» после 21 тура АПЛ идет девятым в таблице, набрав 31 очко.

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