Чилуэлл: Рад вернуться и помочь «Челси»

Игрок «Челси»отреагировал на свое возвращение после травмы.

Ранее защитник вышел на поле в матче 21-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).

«Здорово было вернуться и помочь команде. Мне казалось, что я отсутствовал очень долго, но болельщики оказали мне тёплый приём. Спасибо им за это. Травма — это всегда неприятно, но с этим приходится иметь дело.

Главное — суметь найти плюсы в такой ситуации. Я усердно работал, чтобы восстановиться и быть готовым к тому, чтобы выйти на поле», — приводит слова Чилуэлла официальный сайт «Челси».

Чилуэлл не выходил на поле с конца сентября из-за травмы бедра.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» после 21 тура АПЛ идет девятым в таблице, набрав 31 очко.