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    ФИФА объявила символическую сборную 2023 года

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    На церемонии вручения премии The Best, которая является аналогом «Золотого мяча», ФИФА составила символическую сборную по итогам года.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    В ней сразу шесть игроков «Манчестер Сити», а состав получился очень атакующим.

    Символическая сборная 2023 года по версии ФИФА:

    Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

    Защитники: Кайл Уолкер («Манчестер Сити», Англия), Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);

    Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия);

    Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

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