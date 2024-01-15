ФИФА объявила символическую сборную 2023 года

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
В ней сразу шесть игроков «Манчестер Сити», а состав получился очень атакующим.
Символическая сборная 2023 года по версии ФИФА:
Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
Защитники: Кайл Уолкер («Манчестер Сити», Англия), Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);
Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).