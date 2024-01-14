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    Главный тренер «Реал Сосьедада» оценил игру Захаряна в матче Примеры с «Атлетиком»

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    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 20-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (1:2).

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    «Барренечеа и Захарян вышли на разных флангах. Но вы видели, что Андер был не таким, как всегда, это ему дорого стоило. Я считаю, что Лекуэ провел великолепную игру против него в первом тайме. Это правда, что во втором Баррене ответил ему тем же и провел впечатляющие минуты.

    С Захаряном все точно так же: Юри Берчиче тоже отлично сработал в обороне, что помешало Арсену сыграть лучше. Захаряну хоть и не привычно играть на правом фланге, но я уверен, что он может сделать это хорошо, и именно поэтому я поставил его туда.

    Также я понимал, что с выходом Дади и Магуназелаи команда станет лучше. Я думаю, они были хороши сегодня», — приводит слова Альгуасиля FootballFantasy.

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    • После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. Захарян провел 13 матчей за команду в чемпионате Испании и сделал одну голевую передачу.

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